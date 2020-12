Jokić nezadovoljan i pored sjajne partije: "Dekocentrisani smo, moramo čvršće..."

Sportske.net pre 5 sati | Sportske.net

Košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu utakmicu u NBA ligi, ali je njegov tim doživeo poraz protiv Sakramenta 125:115.

On je nakon meča prokomentarisao podatak da je ekipa Nagetsa izgubila čak 20 lopti. "Nismo bilo koncentrisani dovoljno, ne znam...Imam utisak da previše pokušavamo određene stvari. Ako je neko otvoren, treba mu dodati loptu, ako je 50-50 i ima igrača na sebi, ne treba dodavati. Mislim da je to glavna stvar", rekao je on. "Kingsi su bili dobri u prvom delu, od prvog pasa su tražili slobodnog igrača, a mi smo bili statični. Bili smo idealni za igranje, mislim da