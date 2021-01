Rekord karijere Stefa Karija za razbijanje Portlanda

Nova pre 1 sat | Autor:Miodrag Dimitrijević

Golden Stejt Voriorsi (3-3) su sa 137:122 slomili otpor Portlanda Trejlblejzersa (3-3), a dugo će se pričati o rekordu karijere Stefa Karija.

Američki bek je ubacio 62 poena sa 18 pogodaka iz 31 šuta uz 18 od 19 pogođenih slobodnih bacanja, a to jedno slobodno bacanje je prekinulo niz od 80 zaredom ubačenih. Dodao je uz to i pet skokova i četiri asistencije, a postigao je u svakom poluvremenu po 30 i više poena, što je poslednji put uradio Pistol Pit Maravič još 1977. godine. “Radio je pomalo od svega. Sjajna predstava sjajnog igrača”, iskreno je rekao Teri Stots, trener Portlanda. Kari je to objasnio u