Troicki posle preokreta srušio Rodionova

N1 Info pre 44 minuta | Autor:Vladimir Todorović

Viktor Troicki stigao je do drugog kola kvalifikacija za Australijan open u Dohi.

Srpski as je posle preokreta savladao Austrijanca Jurija Rodionova 2:6, 6:2, 6:1. Mučio se Troicki u prvom setu. Posle osvojenog početnog gema na svoj servis, Rodionov je preuzeo kontrolu. Napravio je Austrijanac brejk u trećem gemu i vrlo brzo došao do 3:1. Smanjio je Viktor na 3:2, ali su onda usledila još tri gema koje je osvojio 21-godišnji Rodionov za vođstvo od 1:0 u setovima. Nije to pokolebalo iskusnog 34-godišnjeg Troickog. Na startu drugog seta osvojio je