"FSS menja pravila zbog zvezde,: a Zvezda ne da igračima da igraju za reprezentaciju" Aleksandar Stanojević besan: "Ne igraju, bre, crveno-beli finale Lige šampiona, a cela Srbija se digla na noge" /video/

, trener , burno je reagovao zbog mogućnosti da se u . - Stvarno sam razočaran, ovo što sam čuo najavu ljudi iz Saveza, dakle, onih koji su na funkcijama, a ne neke paušalne priče, da je vrlo blizu odluka da igrači iz Evropske unije neće biti stranci.

To je sramno! To je sramno, ako se desi u ovom prelaznom roku. Ne mogu da verujem da mediji ne reaguju i ne razumem da smo svi u službi jednog kluba. Razumem da je Zvezda Srbija i da su mnogo bitni u celoj ovoj priči, ali mi nije normalno da se, kada doveli poslednjeg igrača iz Italije, javljaju ljudi iz FSS i najavljuju promene pravila usred sezone. Kažu – vrlo brzo. Ako je za četiri meseca – u redu. Ako je sada, to nije normalno - ljutito je govorio Stanojević.