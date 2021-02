Novi dabl-dabl Jokića nedovoljan za trijumf! Janis i Midlton predvodili Milvoki do pobede! (video)

Hot sport pre 5 sati | Vladimir Andonov HotSport

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Milvoki Baksa rezultatom 125:112, uz standardno sjajnu partiju našeg Nikole Jokića.

Srpski centar je upisao 23. dabl-dabl ove sezone – 35 poena, 12 skokova i šest asistencija, međutim na drugoj strani su takođe odlični bili Janis Adetokumbo sa 30 poena i devet skokova, a Kris Midlton je dodao 29 uz 12 asistencija i osam uhvaćenih lopti. We’ll say it again… THE. BEST. PASSING. BIG. MAN. EVER. pic.twitter.com/2hUH8m5foK — Denver Nuggets (@nuggets) February 9, 2021 Prva deonica bila je veoma efikasna, postignuto je čak 69 poena od čega je 42 postigao