Fenomenalni Novak Đoković: Srbin posle preokreta prošao u polufinale Australijan opena! (video)

Novak Đoković plasirao se u polufinale prvog Gren slema u sezoni pošto je u četiri seta savladao Nemca Aleksandra Zvereva, po setovima 6:7(6), 6:2, 6:4, 7:6(6)! Đoković je drugi put u dve nedelje savladao Zvereva.

Nije Novak najbolje ušao u meč, pretrpeo je brejk odmah na startu, a onda je konstantno bio u rezultatskom zaostatku. U devetom gemu, Nole je uspeo da oduzme servis protivniku nakon što je spasio set loptu. Pobednika prvog seta odlučio je taj-brejk , tu se bolje snašao Nemac i dobija prvi set posle 8:6 u „trinaestoj" igri. Odličan je bio Srbin u drugom setu, napravio je dva brejka na početku seta i sigurnom igrom je stigao do 1:1 u setovima.