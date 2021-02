Užasne scene ispred stadiona: Pištoljem na novinare koji su radili prenos uživo (uznemirujući video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

NEVEROVATNA scena desila se u Ekvadoru. Sportski novinar Dijego Ordinola napadnut je dok je radio uživo prenos.

I ne samo on - i kamerman je bio sa njim, te je takođe bio meta napada. Naime, njih dvojica su se javljali u program ispred stadiona kada je nepoznati muškarac došao do njih i počeo da im preti s pištoljem u ruci. Tražio je da mu predaju telefone, a uputio im je užasne pretnje: - Ne slikajte me, jer ću vas razneti - rekao je nepoznati muškarac. Kada je dobio telefone napadač je pobega na motoru. Sve je išlo u programu uživo i to može da olakša posao policiji koja