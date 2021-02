Aslan Karacev: ‘Velika je čast igrati sa Novakom, osećam se neverovatno’

Hot sport pre 4 sati | Vladimir Andonov Vladimir

Ruski teniser, Aslan Karacev, velika je senzacija ovog Autralijan opena.

Kao kvalifikant je uspeo da stigne do polufinala Grend slema, što niko pre njega nije uspeo. Upisao je pobede nad Dimitrovim, Ože-Aljasimom, Švarcmanom, ali više od polufinala nije mogao, jer ga je tamo zaustavio šampion Melburna, Novak Đoković. – Bile su ovo sjajne dve nedelje, počeo sam iz kvalifikacija i došao sam do ovde. Velika je čast igrati sa Novakom, veliko iskustvo, sada sam naučio kako je igrati sa njim. Osećam se neverovatno. Veliki broj ljudi me je