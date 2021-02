Strašni Rus izlazi na crtu Novaku Đokoviću! Srbin će za devetu titulu u Melburnu morati da prekine seriju od 20 pobeda Danila Medvedeva!

Blic sport pre 53 minuta

Novak Đoković će u nedelju igrati za deveti trofej na Australijan openu, a sada je saznao da će mu poslednja prepreka na tom putu biti Danil Medvedev.

Četvrti nosilac prvog grend slema u sezoni je uspeo da u polufinalu savlada Stefanosa Cicipasa sa 3:0, po setovima 6:4, 6:2, 7:5. Ruski teniser je od početka do kraja bio bolji, kontrolisao igru, na vreme dolazio do brejkova i potpuno zasluženo se plasirao u finale turnira u Melburnu. Iako su na početku snage bile ujednačene, Medvedev do prvog brejka dolazi sredinom uvodnog seta (3:2). To je bio ključan detalj za ovaj period meča, mošto je Rus uspeo da održi