NBA matematika: Lebron i ostali ne mogu Jokiću vodu da nose

Nova pre 1 sat | Autor:Miloš Ljubisavljević

Nikola Jokić je u noći između četvrtka i petka izabran u NBA ol-star petorku po prvi put kao starter i može se reći, više nego zasluženo.

Centar Denver Nagetsa je dosadašnjim učinkom u sezoni radio sve da bi tim iz Kolorada pobeđivao i koliko je mogao “vadio je kestenje” iz vatre dok se neko do saigrača (čitaj Džamal Marej) ne probudi i razigra. Jokić je kao ol-star izabran sa 27,4 poena, 11,1 skokom i 8,6 asistencija u proseku po utakmici. Uz to, prvi je igrač Denver Nagetsa koji je triput zaredom biran za Ol-star još od Aleksa Ingliša koji je na skupu svih zvezda konstantno igrao od 1981. do 1989.