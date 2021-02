"Poljubio sam ga i zagrlio!" Evo šta je Dejan Stanković rekao Italijanima o incidentu u Beogradu, ima i novu poruku za Zlatana Ibrahimovića!

Blic sport pre 26 minuta | Dr. P.

u razgovoru za italijanske medije pred revanš meč 1/16 finala Lige Evrope protiv Milana, posle beogradskih 2:2, istakao je da je situacija u kojoj se nalazi njegov tim - sjajna! Naime, Deki priznaje da ne bi mogao da veruje da mu je neko pre godinu dana rekao da će se sve ovako odvijati. - Veoma sam ponosan što se vraćam u Milano.

Da su mi ovo ponudili pre godinu dana, ne bih verovao, a eto me, tu sam. Igram za prolazak u Evropi, posle osvajanja titule u klubu u kome sam odrastao. Veoma sam ponosan na to što radim - rekao je Stanković za “Korijere delo Sport”. Upitan je naravno i o fenomenalnom golu Milana Pavkova za izjednačenje. - Istina je da smo izjednačili za 2:2 u zaustavnom vremenu, ali bili smo hrabri i borili se do kraja. Oni se bore za Skudeto i imaju sjajan tim, ali nismo odustali