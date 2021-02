''Gasprom'' najavljuje Zvezdino čudo u Milanu!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Da li je pred nama istorijski ishod dvomeča Zvezde i Milana? Beogradski crveno-beli nisu uspevali u sezonama 1988/89 i 2006/07 da eliminišu slavni italijanski klub, pa navijači Crvene zvezde veruju da je vreme za ''treću - sreću''.

U četvrtak od 21 čas igra se revanš meč 1/16 finala Lige Evrope, domaćin je Milan na ''San Siru'', a prvi meč u Beogradu je završen rezultatom 2:2. Noć uoči tog susreta, Zvezda se na Tviteru pohvalila i porukom podrške od Gasproma, odnosno njegovog fudbalskog Tviter naloga, gde se najavljuje Zvezdino čudo. ''Noć uoči 'milanskog čuda'! Mi verujemo u tebe, Zvezdo'', poručuju iz Gasproma. - - The night before the "Milan Miracle". Be believe in you, @crvenazvezdafk.