Lekcija posle batina! Nikola Jokić je tako dominirao, da su njegovi saigrači objašnjavali Čikago Bulsima kako da ga čuvaju! /video/

Blic sport pre 1 sat | Darko Nikolić

Bez čak šest odsutnih saigrača, uz "batine" rivala zbog kojih je njegov trener morao da uleće na teren ne bi li skrenuo pažnju na to šta mu rade, Nikola Jokić je zablistao za novi uspeh Denvera, i to u Čikagu.

Ima nečeg u nastupima našeg centra za prvi mart - u dva dosad jedina takva u NBA ligi ostvario je tripl-dabl učinke. Sada nije imao takav, ali je iznova bio impresivan. I iznova je "čuda činio": uz tehničku grešku na startu jer su čuvari rano počeli da "biju" a da sudije to ne vide, uz čak 17 ubačenih poena u poslednjoj četvrtini, je predvodio Denver Nagetse do preokreta u uzbudljivoj završnici u Čikagu i pobede nad Bulsima od 112:118. Učinio je to sa čak 39 poena