Nikola Jokić nije krio zadovoljstvo: ‘To je nešto što će ostati iza mene’

Srpski košarkaš Nikola Jokić ne skriva zadovoljstvo posle ulaska u grupu odabranih igrača koji su ostvarili 50 i više tripl-dablova u istoriji NBA lige. ‘Džoker’ je predvodio Denver Nagetse do pobede protiv Milvoki Baksa upisao 37 poena, 11 asistencija i 10 skokova i na taj način postao deveti igrač u istoriji NBA lige sa 50 i više tripl-dablova, a tek drugi kada je reč o centrima. Prvi je legendarni Vilt Čemberlen. – To je lepo, naravno. To je nešto što će ostati