Lajović bez šanse protiv Ćorića

N1 Info pre 19 minuta | Autor:Branimir Smilić

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Roterdamu pošto je u drugom kolu poražen od Borne Ćorića u dva seta - 6:3, 6:2 za svega sat i 12 minuta igre.

Hrvat, trenutno 26. igrač sveta, dominirao je od prvog do poslednjeg gema što potvrđuje podatak da Lajoviću nije dopustio da dođe do brejk lopte. Ćorić je četiri puta oduzeo servis rivalu kome je malo šta polazilo za rukom, a Srbin je frustraciju iskazao lomljenjem reketa u drugom setu. Lajović se dobro držao do rezultata 3:3 u prvom setu, a uvod u poraz bio je izgubljeni gem na njegov servis bez osvojenog poena za 3:4. Hrvat je do kraja seta još jednom oduzeo