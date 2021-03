Bravo, majstore! Lazar Anić pre tri godine pokidao ukrštene ligamente, sad skočio u finale Evropskog prvenstva!

Blic sport pre 3 sata

Naš atletski reprezentativac Lazar Anić napravio je pravi podvig na Evropskom dvoranskom prvenstvu u poljskom gradu Torun.

On je tri godine posle veoma teške povrede, kidanja ukrštenih ligamenata kolena, uspeo da se plasira u finale kontintentalnog šampionata. Anić je skokom iz prve serije od 7,79 metara obezbedio svoje mesto medju osam najboljih daljaša Evrope. Taj skok mu je doneo šesto mesto u kvalifikacijama, a nako njega on je skočio 7,65 metara, a u trećoj seriji 7,61. “Zadovoljan sam ulaskom u finale. Tokom zagrevanja sam osetio bol u preponama koji me muči od Istanbula. Nadam