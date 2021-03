Kada Mesi ovako igra, ne mora da postiže golove! Barselona na krilima Argentinca rutinski savladala Osasunu

Blic sport pre 8 sati | P. L.

Fudbaleri Barselone su ostvarili trijumf u 26. kolu Primere, rezultatom 2:0 protiv Osasune.

Iako je igrao svih 90 minuta, najbolji strelac španskog prvenstva nije postigao gol. Ali je zato argentinski fudbaler učestvovao kod oba pogotka svog tima, asistencijama. Barselona je do prednosti stigla na ravno pola sata igre kada je Mesi odlično uposlio Đordija Albu, a on se dobro snašao i matirao golmana Ereru. Na sedam minuta do kraja je novom minijaturom zablistao kapiten katalonskog tima, te proigrao 18-godišnjeg Moribu koji je bio strelac drugog pogotka.