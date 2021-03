Dušan zaustavljen na startu: Lajović poražen od Mađara u prvom kolu Dohe

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

SRPSKI teniser Dušan Lajović poražen je na startu turnira u Dohi od Martona Fučoviča sa 7:6 (3), 6:3.

Mađar je na ovom meču bio bolji u ključnim trenucima i to je bila glavna prevaga da slavi protiv 27. igrala sveta. Nije Duci bio bez šansi, ali kada je bilo najpotrebnije poklekao je. Znao je to da iskoristi 46. reket sveta i plasira se u drugo kolo. Lajović je bio taj koji je prvi rivalu oduzeo servis i poveo sa 4:3, no kada je servirao za potvrdu brejka to je uradio loše i dozvolio rivalu da se vrati u set. Na kraju je taj deo meča rešen u taj-brejku. Bolji je