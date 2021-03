Brajtonova ključna pobeda u borbi za opstanak

Sportske.net pre 39 minuta | Sportske.net

Fudbaleri Brajtona pobedili su u gostima ekipu Sautemptona rezultatom 2:1 (1:1) u 30. kolu Premijer lige.

Ovim trijumfom Brajton je preskočio Njukasl i zauzeo 16. mesto na tabeli sa 29 bodova, jednim više od "svraka" i tri više od Fulama koji je prvi ispod crte. Već u 16. minutu Dank je iskoristio asistenciju Grosa za 0:1. Če Adams je u 27. minutu izjednačio na 1:1 i to je bio rezultat prvog poluvremena. Ključni trenutak dogodio se u 56. minutu kada je Trosar pogodio za 1:2, posle asistencije Danija Velbeka. Sautempton je do kraja pokušavao da dođe do boda,