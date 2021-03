"Gledaćemo da ga: Sprečimo!" Danil Medvedev upitan o Novaku Đokoviću i novom rekordu, odbrusio je kao iz topa!

Blic sport pre 3 sata

Danil Medvedev je govorio prilično detaljno o Novaku Đokoviću i tome što je naš as oborio rekord Rodžera Federera, ali je priču "začinio" i Rafaelom Nadalom.

On je pričao o činjenici da je Nole oborio Švajcarčev svetski rekord po broju sedmica na vrhu ATP liste. Federer je do prošle sedmice mogao da se hvali, bar nedelju dana, kako je i on suvlasnik rekorda jer je svojevremeno sakupio 310 nedelja na čelnoj poziciji svetskog rangiranja, a onda ga je pre sedam dana Đoković prestigao svojom 311. sedmicom vladavine. "Pre svega, to je neverovatno ostvarenje! Sigurno je da mi u svetu tenisa najviše govorimo o grend slem