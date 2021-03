Budućnost sigurna u Zadru! Podgoričani rutinski došli do trijumfa (video)

Hot sport pre 2 sata | Vladimir Andonov HotSport

Košarkaši Budućnosti slavili su u Zadru protiv domaće ekipe sa 76:62 u zaostaloj utakmici sedmog kola ABA lige.

Podgoričani su nastavili niz trijumfa i ostvarili osmu pobedu zaredom u regionalnom takmičenju. Gostima je pripala svaka četvrtina, osim poslednje, kada je već sve bilo rešeno. Najefikasniji na parketu je bio Danilo Nikolić sa 18 poena i tri skoka. Pratio ga je Nikola Ivanović sa 17 poena i osam asistencija. Kod Zadra najbolji je bio Onuaku sa 13 poena i sedam skokova. ✈️ Some high-flying action going on in Višnjik! Alley-oooop by Ivanović and Reed! @kkzadar |