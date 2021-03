Zvezda na krilima Lojda srušila Panatinaikos u ludoj završnici! Radonjićev tim pokazao veliko srce na kraju

Blic sport pre 1 sat | St. K.

Košarkaši Crvene zvezde su posle vezanih pobeda nad Splitom, Himkijem, Partizanom i Cibonom, večeras u Atini slavili i protiv Panatinaikosa rezultatom 82:86 (23:17, 17:23, 19:20, 23:26) u meču 30. kola Evrolige.

Najefikasniji na ovom meču bio je i najbolji akter utakmice sjajni Džordan Lojd koji je zabeležio čak 27 poena, a samo je još Volden bio dvocifren, on je ubacio 14 poena. U poraženom sastavu magični Sent Ros je upisao 21 poen, Hezonja je zabeležio 15, dok su Papajanis i Papapetru ubacili po 14 poena. Očajno su počeli crveno-beli. Neverovatno je kako su dozvolili protivniku da olako ostaje sam na šutu za tri, a to su Grci i te kako koristili. Sipali su tri vezane