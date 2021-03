‘Ko kaže da me nije priga’: Jokića pitali o MVP priznanju, on odgovorom nasmejao sve! (video)

Hot sport pre 4 sati | HotSport HotSport HotSport

Srpski košakraš Nikola Jokić bio je raspoložen nakon pobede i preokreta Denvera protiv Čikaga.

Centar Nagetsa se potrudio da pojasni na koji način je uspeo da pronađe Džamala Mareja za šut kojim je ekipa Majkla Melouna izborila produžetak. – Džamal i ja imamo akciju, koju smo pokušali da odigramo i ovaj put. Obično tu dođe do preuzimanja, on je pokušao isprva da šutira, ali nije mogao. Imali smo dosta vremena do kraja napada. Video sam da je odbrana Čikaga stala, okrenuo sam se ka Mareju, dodao mu loptu, ovaj je fintirao i potom pogodio za tri poena. Sve se