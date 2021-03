Iz Partizana jutros stigla najbolja moguća vest!

Sportske.net pre 5 sati | Sportske.net

Partizan ređa samo pobede u poslednjih 18 mečeva, niz je nastavljen juče protiv OFK Bačke novom ubedljivom pobedom od 4:0, ali ono što je veoma zabrinulo sve u crno-belim redovima bila je povreda napadača Filipa Holendera.

On je u samom finišu prvog poluvremena osetio jak bol u donjem delu leđa i posle ukazane pomoći na terenu je uz dosta muke otišao u svlačionicu. Nije mogao da nastavi meč, zamenio ga je Bajbek u drugom poluvremenu, a posle meča trener Aleksandar Stanojević je izrazio zabrinutost da li je možda došlo i do neke teže povrede. Neizvesnost je trajala do jutros, kada je Partizan na Tviteru objavio najbolju moguću vest u ovom trenutku. ''Posle urađene dijagnostike,