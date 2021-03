ABA liga: Budućnost za korak bliže poziciji broj jedan

Danas pre 5 sati | Piše: Beta

Budućnost ubedljivom pobedom protiv Crvene zvezde- 83:63 stekla prednost pred pelj-of Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u gostima od Budućnosti sa 63:83 (12:24, 20:19, 14:24, 17:16), u 22. kolu regionalne ABA lige.

Budućnost je ubedljivo savladala Crvenu zvezdu u Podgorici-83:63 (24:12, 19:20, 24:14, 16:17) u utakmici koja je rešena već sredinom trećeg perioda kada je Budućnost došla do plus 20 (58:38). Nadalje je razlika išla i do 27 poena, crveno-beli su razliku smanjili u samom finišu uglavnom poreko Voldena, kad su domaći već igrali pod ručnom. Budućnost je sad poravnata sa Zvezdom, ali će u bilo kom krugu biti ispred, što zbog obe pobede, što zbog velike koš razlike.