Dabl-dabl i rekord pokuševskog: Oklahoma slavila u Minesoti (video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

KOŠARKAŠI Oklahome slavili su na gostovanju u Minesoti, a Aleksej Pokuševski je ostvario dabl-dabl učinak.

Srpkski košarkaš je imao 13 poena i 10 skokova, uz dve asistencije, tri blokade i dve izgubljene lopte. Iz igre je šutirao 5/13, za tri 3/8, dok na liniju slobodnih bacanja nije odlazio. Zabeležio je i jedan mali rekord. Postao je najmlađi igrač u istoriji NBA lige koji je uz dabl-dabl zabeležio po tri blokade i tri ubačene trojke. If you were wondering who the youngest player in NBA History to get a double-double along with 3 blocks and 3 made 3's in a game...