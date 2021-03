Kecmanović u osmini finala Majamija u dubl konkurenciji

Nova pre 3 sata | Autor:Strahinja Nikolić

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se danas u osminu finala dubla na turniru u Majamiju pobedom nad Marselom Melom i Žan Žilijenom Rožeom.

Kecmanović je u paru sa Aisamom Kurešijem iz Pakistana do mesta među 16 najboljih stigao nakon sat i 35 minuta igre, i to pošto su prvi set izgubili sa 7:6. Nakon što su i jedni i drugi zabeležili po dva brejka, prvi set je okončan u taj-brejku, gde su Brazilac i Holanđanin iskoristili treću set loptu i sa 7:5 došli do 7:6 i 1:0 u setovima. Prvi korak ka preokretu napravili su u drugom gemu drugog seta brejkom koji su pretvorili u 3:0, a zatim rutinski priveli taj