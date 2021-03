Tadić o igri "Mafija": Kapiten "pecnuo" crveno-bele - Zvezdina škola je najbolja, svi blefiraju i lažu

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

SRBIJA je posle prve tri utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo koje se 2022. godine održava u Kataru prikazala dobru igru i osvojila sedam bodova.

Vratio je veru u nacionalni tim navijačima Dragan Stojković Piksi, a deluje i da je atmosfera u svlačionici sjajna, tačnije da odavno nije bila ovako dobra. Tajna je u igrici koju se prvi pomenuo Aleksandar Mitrović.Ona ih je odvojila od mobilnih telefona i stvorila jak timski duh. O tome je govorio i kapiten "orlova" Dušan Tadić. - To je ona igrica, "Mafija" se zove. Ja sam to igrao sa decom, zanimljiva je. Proslavili smo gol tako, malo smo se zezali, to je baš