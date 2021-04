Na Zapadu ništa novo: Nikola Jokić igrač meseca, na istoku Harden (foto)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

NIKOLA Jokić proglašen je za najboljeg igrača meseca marta u Zapadnoj konferenciji, saopšteno je večeras iz NBA lige.

Denver je imao skor 11-3, a Jokić je prosečno beležio 27,1 poen, 11,4 skokova i 8,4 asistencije i drugi put u karijeri dobio ovo priznanje. Za najboljeg na Zapadu proglašen je DŽejms Harden iz Bruklina. The Kia NBA Players of the Month for March! #KiaPOTM West: Nikola Jokic ( @nuggets) East: James Harden ( @BrooklynNets) pic.twitter.com/nHNtYR6GZ6 — NBA (@NBA) April 1, 2021