Crno-beli nokaut! Partizan deklasirao "Hjuston" iz Slovenije i prvi put vezao tri ABA pobede u ovoj sezoni

Košarkaši Partizana su prvi put u ovoj ABA sezone "vezali" tri pobede, i to nakon što su u 24. kolu savladali Krku iz Novog Mesta sa 91:67 (16:11, 25:22, 31:20, 19:14) u meču koji je na momente bio baš neuobičajen.

Kako drugačije i nazvati igru gostiju iz Slovenije, koji su imitirali Hjuston Roketse potpuno se u prvom poluvremenu opredelivši da forsiraju dalekometne pogotke, umesto one za dva poena? Za prvih 20 minuta, Krka je samo tri puta poentirala iz šuteva iz igre koji nisu sa distance, i to iz 11 pokušaja, dok je trojke pogađala sa odličnom preciznošću, 8/15. Međutim, nije joj to ništa pomoglo. Nakon uvodne prednosti crno-belih od 16:6 jeste gostujući tim uspeo da,