Magija Jokića protiv Orlanda, slabo veče Bogdanovića

N1 Info pre 36 minuta | Autor:Ivana Salapura

Košarkaši Denver Nagetsa zabeležili su petu uzastopnu pobedu pošto su savladali Orlando Medžik 119:109.

Srpski košarkaš Nikola Jokić meč je završio sa 17 poena, 16 asistencija i 9 skokova. Orlando je kontrolisao situaciju u prvom delu meča, pa je na poluvremenu imao prednost od 65:47. Ipak, Denver je stigao do izjednačenja u trećoj četvrtini, da bi u poslednjih 12 minuta potpuno nadigrao rivala i došao do pobede. Bio je to 14. trijumf Nagetsa u poslednjih 17. utakmica, a 10. uzastopno nad Orlandom. *Za istoriju: Jokić nadmašio Čemberlejna U dresu Denvera istakao se