Poljak će dugo pamtiti ovaj dan: Hurkač pobedio Sinera i osvojio Masters u Majamiju

POLJSKI teniser Hubert Hurkač osvojio je Masters u Majamiju, pošto je u finalu pobedio Italijana Janika Sinera sa 2:0, po setovima 7:6(4), 6:4.

Vrlo lako je prvi set mogao da ode u korist 31. igrača sveta. Napravio je brejk u 11. gemu, potom servirao za osvajanje istog, ali ga je odigrao jako loše - nije osvojio nijedan poen. Iskoristio je to 24-godišnjak iz Vroclava i u taj-brejku došao na korak od osvojanja prve titule na turnirima iz 1000 serije. Hurkač je bio pun samopuzdanja i sjajno je počeo drugi set. Dva puta je rivalu oduzeo servis i poveo sa 4:0. Siner je vratio jedan brejk, no to je bilo sve od