Jokić o kazni Melouna: ‘Platiću mesto njega!’

Vukašin Cvetković Vukašin

Sinoćnu utakmicu Denver Nagetsa obeležilo je isključenje Majka Melouna nakon burne reakcije, zbog očigledne sudijske greške.

Nikola Jokić u poslednje vreme prima ozbiljne ‘batine’ u NBA ligi, a sudije često ostaju neme na to. Za razliku od drugih NBA zvezda, Jokić se nalazi u podređenom položaju kod sudija. Zbog isključenja sa meča, Meloun će dobiti kaznu, a evo šta je na to rekao Jokić. ‘Nemam izbora. Platiću kaznu za trenera. Bio je uz mene, podržao me je i to je najmanje što mogu da uradim. Cele godine je takav i non stop priča sa sudijama. Pokušavamo da napravimo porodičnu atmosferu.