Sneža u transu: „Borjane, treba da budeš Zvezdina zvezda“

Nova pre 35 minuta | Autor:Dušan Marković

Crvena zvezda je trijumfovala u 164. večitom derbiju što je izazvalo salvu oduševljenja među pristalicama crveno-belih, a najvatrenija je bila supruga golmana Milana Borjana, Snežana.

Ona je u objavi na Instagramu u emotivnom istupu istakla da je vreme da njen suprug bude proglašen za Zvezdinu zvezdu, sedmu po redu. „Ti tako skroman i povučen, ponovo si podsetio Zvezdine navijače zašto si tako značajan za ovolike uspehe Crvene zvezde. I nije bitno šta misle neki ljudi, da li se slažu sa tim da ti budeš Zvezdina zvezda, bitno je to šta navijači kažu i žele, a to je da ti budeš Zvezdina zvezda. Ti to jesi i bićeš jer zaslužuješ, Zvezdina zvezdo“