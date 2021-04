SL - Neraspoloženi strelci, pobedili samo Lučanci

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Mladost iz Lučana je savladala Spartak iz Subotice na svom terenu rezultatom 1:0, a jedini gol na ovom meču videli smo u 55. minutu kada je Milan Bojović ponovo postigao gol i tako doneo tri boda svom timu.

U duelu Voždovca i Proletera pobednika nije bilo, Stefan Hajdin je doveo domaće u prednost u 20. minutu utakmice, da bi izjednačio Tomović u 58. minutu utakmice iz penala, prethodno je crveni karton dobio Bogdanović iz ekipe Voždovca, pa su domaći igrali sa igračem manje do kraja utakmice. Ipak, gosti nisu uspeli da materijalizuju to do kraja utakmice, pa je ostalo 1:1. U duelu Čukaričkog i TSC-a iz Bačke Topole pobednika nije bilo, rezultat je bio 0:0. Čukarički