NBA: Pokuševski se povredio i pored toga želeo da igra, Lejkersi bolji od Netsa (video)

Srpski internacionalac Aleksej Pokuševski je taman ušao u sjajnu formu, ali se onda povredio… U porazu Oklahome od Filadelfije (117:93) igrao je samo osam minuta i zbog povrede ramena je morao da napusti teren, a za to vreme uspeo je da ubeleži samo tri skoka i asistenciju.

Pokuševski je pokušao da zakuca, ali je očigledno išao preko svoje granice, a trener Tandera je nakon meča rekao da je pored svega hteo da se vrati u igru. – Probao je da igra, moram da mu čestitam na tome. Osećao je bol i pre meča, ujutru ćemo ga pregledati. Nadamo se da će biti bolje pre naredne utakmice, rekao je Mark Dagno. Poku is going to make me take heart pills tonight. pic.twitter.com/exIa1Hydqn — Spencer Percy (@QCHspencer) April 8, 2021 Džoel Embid je