Skandal kakav se ne pamti drma srpski fudbal: UEFA zna da se u Superligi namešta, o svemu obavešten FSS!

Nove, loše priče vezuju su se za fudbal u Srbiji… Evropska fudbalska federacija (UEFA) dostavila Fudbalskom savezu Srbije podatke, potkrepljene ozbiljnim sumnjama, o nameštanju dve utakmice u domaćim takmičenjima, saznaje ‘ Sport klub‘.

Ovaj izvor navodi da se do takvih informacija došlo detaljnim praćenjem uplata na kladionicama u Evropi i Aziji, te da su ljudi iz UEFA primetili ozbiljne nelogičnosti i prosledili obimnu dokumentaciju u kancelariju Fudbalskog saveza Srbije na beogradske Terazije. Da je dopis iz UEFA stigao u Beograd, potvrdili su iz FSS. – Tačno je da smo dobili određene podatke od UEFA u vezi sa mogućim neregularnostima koji ukazuju na to da je došlo do narušavanja integriteta u