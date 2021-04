Radonjić: Ozbiljan pristup preduslov za dobar rezultat

Nova pre 2 sata | Autor:Strahinja Nikolić

Dejan Radonjić, trener Crvene zvezde, najavio je da njegovu ekipu očekuje veoma težak i izazovan meč protiv Igokee. “Mi moramo da budemo spremni da odigramo vrlo čvrstu utakmicu, da se borimo, da skačemo, da čitamo situacije u njihovoj odbrani”, rekao je Radonjić u izjavi za klupski sajt.

Igokea se nalazi u dobroj formi, vezali su pet pobeda i imaju skor 19-4, uz dva meča više u odnosu na Crvenu zvezdu, koja je za to vreme dobila četiri utakmice uz poraz od Budućnosti. “Igre koje prikazuju tokom čitave sezone jasno ukazuju da ekipa Igokee zaslužuje da se bori za prvo mesto u regionalnom takmičenju. Imaju realno šanse za to, i da se bore za vrh, kao i ekipa Crvene zvezde. Samo tako možemo da dođemo dođemo do povoljnog rezultata“, zaključio je trener