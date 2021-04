Bogdanović od fijaska i trejda do zvezde Atlante

Nova pre 6 sati | Autor:Dušan Marković

Bogdan Bogdanović igra u životnoj formi poslednjih nekoliko utakmica i iz večeri u veče svojim igrama potvrđuje klasu, a posle povrede i priča o trejdu, stvari su konačno legle na svoje mesto.

Srpki bek je u poslednjem meču protiv Toronta ubacio 23 poena uz šest skokova i četiri asistencije, a pre toga je protiv Hornetsa pogodio osam trojki, postavivši svoj lični rekord u NBA ligi, dok je Atlanta tada posle preokreta koji je on režirao, zabeležila šestu pobedu u osam mečeva. Pobeda u toj utakmici do koje je vodio srski as, impresivna je i zbog činjenice da je Šarlot imao niz od 22 utakmice u kojima bi trijumfovao kada bi ušao u poslednju četvrtinu sa