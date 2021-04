Tuhel ne bi voleo protiv Liverpula, jer su iz iste lige

Nova pre 2 sata | Autor:Dušan Marković

Ekipa Čelsija uspela je da se plasira u polufinale Lige šampiona, uprkos porazu u revanšu od ekipe Porta rezultatom 1:0.

Meč je obeležio neverovatan pogodak Taremija makazicama u poslednjim sekundama utakmice, ali Porto nije imao vremena za više od toga, pa je londonski tim mogao da slavi plasman dalje. Tuhel je istakao da je meč bio težak, ali da su bili spremni na to. „Prihvatili smo da će biti teško. Da, bila je to teška, baš teška borba. Možda meč nije bio najlepši za gledanje na TV, ali kada gledate sa strane, to je bio meč pun intenziteta, bila je to brza utakmica. Bilo je