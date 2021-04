Benzema vodio Real do pobede i deobe prvog mesta

Nova pre 4 sati | Autor:Strahinja Nikolić

Fudbaleri Real Madrida savladali su Kadiz sa 3:0 u meču 31. kola španske Primere uz sjajnu partiju Karima Benzeme.

Real je do ubedljive pobede u Kadizu stigao zahvaljujući furioznoj završnici prvog poluvremena, pošto su u rasponu od 30. do 40. minuta postigli čak tri gola. Prvo je Karim Benzema u 30. minutu sa penala pogodio mrežu Kadiza za 1:0, potom je tri minuta kasnije asistirao Alvaru Odriozoli, da bi upravo Francuz započeo akciju iz koje je nakon centaršuta Kazemira u 40. minutu glavom sa par metara prosledio loptu u mrežu. Ovom pobedom Real je stigao do svog 70. boda,