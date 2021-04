Nadal pobedio Norija za polufinale turnira u Barseloni

Danas pre 4 sati | Piše: Beta

Treći teniser sveta Španac Rafael Nadal plasirao se u polufinale turnira u Barseloni pošto je danas pobedio Britanca Kamerona Norija posle dva seta, 6:1, 6:4.

Nadal je do pobede nad 58. igračem na ATP listi došao za sat i 35 minuta igre. Prvi set Nadal je dobio sa dva napravljena brejka, dok je u drugom setu Nori pružio veći otpor i pri rezultatu 3:4 uspeo je da vrati brejk, ali je u sledećem gemu Nadal ponovo došao do prednosti i kasnije do pobede. Nadalu je ovo prvo polufinale ove sezone, u kojoj je imao problema sa povredom leđa, zbog koje je pauzirao gotovo dva meseca, od 17. februara do 14. aprila. Španski teniser,