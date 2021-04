Ne ide ni sa igračem više: Novi Pazar ostvario je važnu pobedu protiv Zlatibora

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Svesni su bili izabranici Davora Berbera koliko im je ovaj meč važan u borbi za opstanak.

Ipak, nije sve počelo onako kako su očekivali. Gosti su do 21. minuta morali da igraju sa desetoricom jer je direktan crveni karton dobio Marko Marinković. Nije se to mnogo osetilo na terenu. Novi Pazar je po svaku cenu hteo da dođe do pobede i na kraju je uspeo da kući odnese sva tri boda. Igrao se 56. minut kada je Nikola Vlajković zastresao mrežu Zlatibora i ispostavilo se doneo trijumf svom timu. Posle ove pobede Novi Pazar se nalazi na 12. mestu na tabeli sa