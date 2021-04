Đoković nakon tri seta poražen u polufinalu Srbija opena

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Prvi teniser sveta Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale ATP turnira u Beogradu pošto je večeras poražen od ruskog tenisera Aslana Karaceva sa 5:7, 6:4, 4:6.

Karacev, 28. igrač sveta je do pobede nad Djokovićem došao za tri sata i 27 minuta. Đoković je u prvom setu napravio rani brejk i poveo je sa 3:0, ali je ruski teniser ubrzo došao do izjednačenja. Karacev je do brejka prednosti došao u devetom gemu, ali je Djoković odmah zatim izjednačio na 5:5. Rus i u sledećem gemu pravi brejk, da bi zatim spasio tri brejk lopte na svoj servis i iskoristio prvu set loptu. I drugi set počeo je sa vodstvom Đokovića, ovog puta od