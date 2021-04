Besni rat u Vojvodini: Tanović - "Jadno je, ima ko da se bavi njime"! Lalatović - Jadno je samo to što si ti radio!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Svojevremeno elitni sudija u srpskom fudbalu je demantovao te navode u izjavi "Telegrafu" i poručio da je jadno to što je Lalatović izjavio.

Istakao je da konferenciju nije slušao dok mu nisu rekli koja je bila tema. – Nisam video konferenciju, ali sam čuo, poslali su mi ljudi link. Mogu samo da kažem da je to što je uradio Lalatović jadno. Ako kažem da je to što je uradio jadno, to znači da nisam. Ja sam bio njihov kolega toliko godina, tako nešto nikad ne bih uradio. Profesionalno radim da pomognem Vojvodini, neću uopšte da se bavim Nenadom Lalatovićem, ima ko će da se bavi njim – rekao je Tanković.