Asano „ubio“ Partizan: Čekali transfer, sad će biti u minusu

Nova pre 1 sat | Autor:Nebojša Todorović

Neočekivan potez povukao je Takuma Asano, raskinuo je ugovor sa Partizanom koji je ostao bez "već viđenih" miliona na računu prilikom transfera.

Očito da na relaciji klub-igrač već neko vreme nije funkcionisalo, a do potpunog raskola došlo je baš na Uskrs. Asano se oglasio putem društvenih mreža i poručio da je raskinuo ugovor s crno-belima, a nije dugo prošlo do odgovora iz Humske. Partizan se obratio saopštenjem i najavio tužbu, pa će na sud sa japanskim krilnim napadačem. Dogodilo se sve ono što je do juče delovalo nezamislivo, a klub će izvesno ostati u debelom minusu. Em je očekivao novac od transfera,