Jokić: Promašivali smo mnogo, ja prvi, dobro su me čuvali

N1 Info pre 6 sati | Autor:Nikola Novaković

Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić bio je razočaran posle poraza svoje ekipe od Los Anđeles Lejkersa u noći između ponedeljka i utorka, a loš šut, prvenstveno svoj, istakao je kao ključni uzrok neuspeha protiv aktuelnog šampiona, koji je igrao bez povređenog Lebrona Džejmsa.

Somborac je duel završio sa 32 poena, ali uz šut iz igre 12/28, kao i 9 skokova i 5 asistencija. “Imali smo priliku da dođemo do preokreta, ali smo dopustili njima neke skokove u napadu. Ipak mislim da je najbitnije to što nismo dobro šutirali, ja pre svih. Promašio sam nekoliko zicera – dobro su me čuvali jer imaju stvarno dobre odbrambene igrače, koji su se na meni menjali. To je što je. Lejkersi su odličan tim, a od takvog protivnika nije sramota izgubiti”,