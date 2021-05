Selektor Japana stao u odbranu Asana: On nije izdajnik

Nova pre 3 sata | Autor:Dušan Marković

Velika se prašina podigla nakon što je Takuma Asano raskinuo ugovor sa Partizananom zbog neisplaćenih zarada, a u njegovu odbranu je stao selektor Japana Hadžime Morijasu.

On je poručio da Asano nije izdajnik, reagujući na izjave Lazara Markovića i Vladimira Stojkovića. „Iz svog iskustva znam da Takuma nije osoba koja izdaje saigrače ili svoju ekipu. On je dobar čovek. Želeo bih da pružim podršku Asano onoliko koliko sam sad u stanju. On je kandidat za reprezentaciju i ako je moguće želeo bih da razghovaramo o mom izboru za kraj maja. Ne mogu da pričam o njegovom ugovoru. Nije mi jasno šta će se dešavati, ali voleo bih da se što pre