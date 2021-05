Dončić iskren: „Previše se žalim. Moram da ostanem miran“.

Hot sport pre 1 sat | Vasilije Kićanović Vukašin

Superstar Dalas Maveriksa, Luka Dončić, nalazi se na meti kritičara zbog vršenja pritiska i stalnih žalbi na arbitre.

Luka je nakon meča sa Bruklin Netsima priznao da to radi ali da sa takvim ponašanjem mora prestati. „Previše se žalim. Moram da ostanem miran i da ne pričam sa sudijama“, rekao je Dončić. Luka navodi da zbog želje za pobedom često pogrešno rezonuje određene odluke arbitara. „Shvatam da je to nešto što ne treba da radim. Uprkos svim emocijama u sportu, očigledno je da treba da prestanem. Ali nekad je to tako teško na terenu. Radiću na tome.“ Na komentare da je