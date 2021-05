Bogdan rešeta i neće da stane! Ponovo je "sipao" sa svih strana u pobedi Atlante, a "žrtva" je ovoga puta bio Orlando! /video/

Blic sport pre 1 sat | St. K.

Na svom terenu košarkaši savladali su rezultatom 116:93, uz 27 poena , najefikasnijeg pojedinca na meču.

Srbin je na parketu proveo 26 minuta, imao je još pet asistencija i tri skoka, a šutirao je iz igre 9/12 i to bez promašaja za dva poena (5/5, za tri 4/7). Bio je to njegov 20. meč u sezoni sa preko 20 poena, čime je nastavio da pomera sopstveni rekord postavljen u Sakramento Kingsima (17). "Jastrebovi" su već u prvom kvartalu stekli dvocifrenu razliku i konstantno je uvećavali, a išla i do +30. Najbliži Bogdanoviću bio je sa 18 poena i sedam asistencija, dok je